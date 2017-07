Die Olympischen Spiele 2024 werden voraussichtlich in Paris stattfinden, vier Jahre später will Los Angeles die Spiele ausrichten. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag in Lausanne mit.

Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Städten muss bei der nächsten Vollversammlung am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima noch gebilligt werden. Die Doppelvergabe der Spiele hatte das IOC am 11. Juli beschlossen.