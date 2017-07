Stuttgart (ots) - Daneben steigt die Gesamtmenge an Müll - darüber täuscht die frohe Botschaft, dass der Abfall pro Person immer weniger wird, nicht hinweg. Der Abfallbericht räumt ein, dass Müllheizkraftwerke und auch Deponien bald an ihre Grenze gelangen - womöglich stehen den Bürgern dann unangenehme Diskussionen über Erweiterungen ins Haus. Die riesigen Mengen an Aushub und Bauschutt kann der Einzelne kaum beeinflussen. Aber es ist lohnenswert, sich ab und zu an das etwas in Vergessenheit geratene Wort "Recycling" zu erinnern. Da sind viele müde geworden, so der Eindruck. Aber was verwertet wird, muss nicht verbrannt oder deponiert werden. Das nutzt am Ende allen.



