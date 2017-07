Straubing (ots) - "Das Böse ist immer und überall", wussten schon die Barden von der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung". Das gilt derzeit ganz besonders für die Landkarte der Verfassungsfeinde in Deutschland. Mittlerweile hat sich da ein buntes Biotop von Personen und Vereinen entwickelt, deren Ziel es ist, die bundesdeutsche Demokratie zu kippen. Oder die noch Schlimmeres im Sinn haben. Doch zu Hysterie oder Panik besteht im Grunde kein Anlass. Dem Halbjahres-Verfassungsschutzbericht des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) ist zu entnehmen, dass Links- und Rechtsextremisten im Freistaat ziemlich erschlafft sind, was Gewalttätigkeiten angeht. Echte Gefahren für Leib und Leben der Bürger gehen eigentlich nur von den Islamisten respektive Dschihadisten aus, deren militärischer Stern im Sinken begriffen ist. Das macht sie womöglich noch gefährlicher, weil sie nun in ihren Heimatländern für Terror sorgen sollen.



