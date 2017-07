Die ION-X Technologieplattform versetzt Hersteller integrierter Schaltkreise in die Lage, den wachsenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

Unterstützung der Teilhabe an profitablem Wachstumsmarkt, der von großer Bedeutung für Halbleiterproduzenten ist

Nutzung der globalen Infrastruktur und Lizenzierung von Versum Materials

Schaffung von Werten für die Kunden durch Förderung neuer und differenzierter Technologien

Versum Materials, Inc. (NYSE: VSM), ein führender globaler Anbieter von Materialien für die Halbleiterbranche, und NuMat Technologies, ein Vorreiter bei der Entwicklung und Integration von auf atomarer Ebene konstruierten Materialien in Gasbereitstellungs-, Trennungs- und Reinigungssysteme, meldeten heute eine globale, kommerzielle Angebotsvereinbarung für eine neue Produktlinie zur sicheren Speicherung und Bereitstellung von Dotiergasen wie Arsenwasserstoff, Phosphin und Bortrifluorid. Das neue Produkt firmiert unter der Bezeichnung ION-X und basiert auf innovativen Organic Frameworks (MOFs), die ultrareine Gase unter subatmosphärischen Druckbedingungen selektiv adsorbieren, speichern und sicher bereitstellen können. ION-X bietet Leistungsvorteile im Vergleich mit herkömmlichen kohlenstoffbasierten Adsorptionstechnologien, die im Rahmen von Ionen-Implantationsverfahren für die Produktion von Halbleitergeräten verwendet werden.

Jim Minicucci, General Manager for Versum's Process Materials, Asia, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "NuMat und Versum verbinden ihre jeweilige Führungsposition mit der Kompetenz von NuMat für die Produktion von MOFs und Versum nutzt seine außergewöhnliche globale Präsenz für die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb des ION-X Produkts weltweit. Auf unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Spezialgase aufbauend, planen wir nun den Entwurf und den Bau einer neuen ION-X Dotiergas-Abfüllanlage am Standort unserer Produktionsstätte in Sihwa (Südkorea)."

"Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit NuMat Technologies zur Lieferung von ION-X Produkten für einen globalen Kundenstamm. ION-X bietet eine neue und differenzierte Wachstumschance, ist komplementär zu unserem "Process Materials"-Geschäft und auf unsere Kernkompetenzen als ein führender Spezialgase-Hersteller und -Lieferant ausgerichtet", so Ed Shober, Senior Vice President of Materials bei Versum Materials.

"Wir sind äußerst erfreut, unsere Vereinbarung mit Versum Materials über die globale Vermarktung von ION-X bekannt geben zu können. Diese Partnerschaft mit Versum repräsentiert eine strategische Verbindung der differenzierten Technologieplattform von NuMat mit der operativen, qualitativen und kommerziellen Führungsposition von Versum in der Halbleiterbranche. Wir freuen uns auf die Umsetzung unserer gemeinsamen Vision im Hinblick auf die Schaffung von Werten und die Bereitstellung von Innovationen für unsere Kunden", erklärte Ben Hernandez, CEO von NuMat Technologies.

Über Versum Materials

Versum Materials, Inc. (NYSE: VSM) ist ein führendes Unternehmen für elektronische Materialien, das hochreine Chemikalien und Gase, Trägersysteme, Dienstleistungs- und Materialkenntnisse bereitstellt, um den unterschiedlichen Anforderungen der weltweiten Halbleiter-, Bildschirm- und LED-Industrie zu entsprechen. Der Name "Versum" stammt vom lateinischen Wort für "in Richtung" und steht für das starke Engagement des Unternehmens, es seinen Kunden durch Zusammenarbeit, Innovation und bahnbrechende Lösungen zu ermöglichen, in eine zukunftsweisende Richtung zu gehen.

Als Weltmarktführer für Technologie, Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit ist Versum Materials einer der weltweit führenden Zulieferer von CMP-Aufschlämmungen, ultradünnen dielektrischen und metallischen Schichten, formulierten Reinigungs- und Ätzprodukten und Trägerausrüstungen, die die Halbleiterindustrie revolutioniert haben. Versum Materials erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar, beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und verfügt über 10 Großanlagen in Asien und Nordamerika. Das Unternehmen unterhält seinen Hauptsitz in Tempe im US-Bundesstaat Arizona. Vor der Abspaltung am 1. Oktober 2016 war Versum Materials mehr als drei Jahrzehnte ein Geschäftsbereich von Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.versummaterials.com.

Über NuMat Technologies

NuMat Technologies, Inc. ist ein fortschrittliches Technologie-Unternehmen, das als Innovator im Schnittpunkt der Bereiche Big Data, Materialwissenschaft und Hardwaresysteme tätig ist. Wir kooperieren mit führenden Partnern aus den Bereichen Halbleitertechnologie und Gesundheitswesen sowie aus unterschiedlichen Industriesektoren, um materialbasierte Produkte zu entwickeln, die selbst den anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht werden. NuMat ist ein anerkannter Vorreiter im Bereich metallorganischer Gerüstverbindungen (Metal-Organic Frameworks, "MOFs") eine an Bedeutung zunehmende Klasse nanoporöser Materialien. MOFs besitzen Oberflächen, welche diejenigen herkömmlicher Adsorptionsmittel bei weitem übertreffen und programmiert werden können, um auf einzigartige Weise mit Zielmolekülen auf Atomebene interagieren zu können. Die Kernkompetenz von NuMat liegt in der Entwicklung und in der Integration von MOFs in die Speicherungs-, Trennungs- und Reinigungssysteme der nächsten Generation. Auf diese Weise ermöglicht NuMat zuvor unerreichbare Formfaktoren, Leistungswerte und eine kostengünstige wirtschaftliche Produktion. NuMat bietet eine Plattform für Gesamtlösungen zur Produktvermarktung, die Materialentdeckungssoftware der Spitzenklasse mit moderner Anwendungsentwicklung und Fertigungskompetenz verbinden. www.numat-tech.com

Das Versum Materials Logo und Versum sind eingetragene Markenzeichen der Versum Materials, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. TON-X ist eine eingetragene Marke von NuMat Technologies. Alle Rechte vorbehalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act aus dem Jahr 1934 . Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an ihrer Bezugnahme auf künftige Zeiträume zu erkennen und umfassen unter anderem Aussagen über den geplanten Erfolg unserer Partnerschaft mit NuMat, den geplanten Erfolg von ION-X im Vergleich mit potenziell verfügbaren Technologien anderer Wettbewerber, unsere Fähigkeit, eine neue ION-X Dotiergas-Abfüllanlage in Sihwa (Südkorea) zu entwerfen und aufzubauen, unsere Fähigkeit, als führender Lieferant der Halbleiterindustrie erfolgreich mit anderen Anbietern konkurrieren zu können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vernünftigen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum als diese Aussagen getroffen wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und die Ergebnisse künftiger Ereignisse können maßgeblich von den im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten Aussagen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die hierfür verantwortlich sein können, gehören unter anderem die Risikofaktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen dargelegt sind, darunter Formular 10-K unseres Jahresberichts für das Geschäftsjahr bis einschließlich 30. September 2016 und diejenigen Unterlagen, die von Zeit zu Zeit eingereicht werden. Versum Materials unterliegt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Verbreitung dieser Änderungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Versum Investor Inquiries:

Nahla A. Azmy: 610-481-7499

Nahla.Azmy@versummaterials.com

oder

Versum Media Inquiries:

Tiffany Zinn: 480-282-6475

Tiffany.Zinn@versummaterials.com

oder

NuMat Media Inquiries:

Aileron Communications

Peter Gray: 312-629-9400

pgray@aileroninc.com