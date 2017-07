FRANKFURT (Dow Jones)--"Keine Meldungen und damit auch keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten", so hat ein Händler von Lang & Schwarz das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien nach Börsenschluss am Montagabend zusammengefasst. Insgesamt sei der Abend sehr ruhig verlaufen am Aktienmarkt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.097 12.118 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.