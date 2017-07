Digi Communications N.V. kündigt die Veröffentlichung des Bericht der Rechtsgeschäfte abgeschlossen von DIGI Communications N.V. in Übereinstimmung mit dem rumänischen Gesetz Nr. 24/2017 und Verordnung Nr. 1/2006 des CNVM und der unabhängige Bericht beschränkter Prüfungssicherheit über die Informationen, die in dem aktuellen Bericht der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes 24/2017 (Artikel 82) und die Verordnung Nr. 1/2006 enthalten sind.

Digi Communikations N.V. ("Digi" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass am 28. Juli 2017 der Bericht über die Rechte getroffener Vereinbarungen von DIGI Communications N.V. in Übereinstimmung mit dem rumänischen Gesetz 24/2017 und ("ASF") Verordnung Nr. 1/2006 des CNVM für das 1. Halbjahr 2017, wurde an der rumänischen Börse ("BVB") und der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und gleichzeitig öffentlich zugängig bei der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde ("ASF") und der niederländischen Finanzmarktbehörde ("AFM").

Darüber hinaus hat die Gesellschaft am 31. Juli 2017 den unabhängigen Bericht beschränkter Prüfungssicherheit eingereicht, welche die Informationen, die in dem aktuellen Bericht der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes 24/2017 (Artikel 82) und die Verordnung Nr. 1/2006 an der rumänischen Börse ("BVB") und der Internetseite der Gesellschaft enthalten und gleichzeitig öffentlich zugängig sind bei der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde ("ASF") und der niederländischen Finanzmarktbehörde ("AFM").

Für Details bezüglich der Berichte Bitte besuchen Sie die von Digi zugewiesenen offiziellen Webseiten: http://investors.rcs-rds.ro und www.digi-communications.ro (Investor Relations Section).

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170731006236/de/

Contacts:

Für Digi Communications NV

Serghei Bulgac

Telefon: +4031 400 4444

ipo.relations@digi-communications.ro

investor.relations@rcs-rds.ro