Digi Communications N.V. ("Digi" oder das "Gesellschaft") gibt bekannt, dass es am 31. Juli 2017 ein Update zur Untersuchung der rumänischen Nationalen Anti-Korruptions-Direktion veröffentlicht hat.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung, die von der rumänischen Nationalen Anti-Korruptions-Direktion ("DNA") ausgelöst wurde, die wir zuvor dem Fnanzmarkt und unseren Anlegern in dem Börsengangsprospekt vom 26. April 2017, im ergänzenden Prospekt vom 8. Mai bekannt gegeben haben (zusammen "Prospectus") sowie in den anschließenden öffentlichen Berichten, informieren wir Sie darüber, dass RCS RDS SA (die Tochtergesellschaft des Unternehmens) am 25. Juli 2017 von der DNA im Zusammenhang mit den Straftaten der Bestechung und Geldwäsche angeklagt wurde. Die INTEGRASOFT SRL (einer der Tochtergesellschaften der RCS RDS SA) wurde wegen Geldwäsche angeklagt, während Herr Mihai Dinei (Mitglied des Vorstands von RCS RDS SA) von der DNA im Zusammenhang mit Straftaten zu Bestechung und Geldwäsche angeklagt wurde.

Darüber hinaus bestätigte die DNA am 25. Juli 2017, dass es zwei Immobilienvermögen in Besitz der RCS RDS S.A. beschlagnahmt hat, um einen Betrag von bis zu Lei 13.714.414 (ca. EUR 3 Millionen) zu sichern. Sollte RCS RDS S.A. für schuldig befunden werden, dass sie die behaupteten Straftaten, durch eine endgültige gerichtliche Beschlussfassung, begangen hat, so ist es möglich, dass eine Zwangsvollstreckung bis zum Wert des gesicherten Betrages erfolgt.

Anschließend wurde am 31. Juli 2017 Herr Serghei Bulgac (Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft und Geschäftsleitung und Vorstandsvorsitzender der RCS RDS SA Tochtergesellschaft der Gesellschaft) von der DNA im Zusammenhang mit der Straftat der Geldwäsche angeklagt.

Wir werden weiterhin bei der Untersuchung zusammenarbeiten und glauben, dass RCS RDS S.A., INTEGRASOFT S.R.L. und ihre derzeitigen und ehemaligen Direktoren entsprechend und in Übereinstimmung mit dem Gesetz gehandelt haben.

Wir erwarten nicht, dass diese Maßnahmen die Geschäfte der Gesellschaft, der RCS RDS S.A. oder eines ihrer Tochtergesellschaften in jeglicher materieller Hinsicht beeinträchtigen.

Für Details zu den Berichten wenden Sie sich bitte an die offiziellen Webseiten von Digi: http://investors.rcs-rds.ro und www.digi-communications.ro (Investor Relations Section).

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170731006301/de/

Contacts:

Für Digi Communications NV

Serghei Bulgac

Telefon: +4031 400 4444

ipo.relations@digi-communications.ro

investor.relations@rcs-rds.ro