Westinghouse enttäuscht über Entscheidung der Eigner von V.C. Summer, den Bau von zwei AP1000-Kernkraftwerken einzustellen

Die Westinghouse Electric Company kündigte heute an, dass das Unternehmen den Massedarlehensgebern und dem Ausschuss ungesicherter Gläubiger am 27. Juli einen fünfjährigen Geschäftsplan unterbreitet und somit einen kritischen Meilenstein im Konkursverfahren nach Kapitel 11 des US-amerikanischen Insolvenzrechts erreicht hat.

"Wir sind stolz, diesen wichtigen Schritt unternommen zu haben. Unser 5-Jahres-Plan bieten den Interessenvertretern von Westinghouse, wie unseren Mitarbeitern, Kunden und künftigen Investoren, Einblick darin, wie wir über diesen Zeitraum hinweg ein konservatives, nachhaltiges Geschäftswachstum erzielen werden", erklärte José Emeterio Gutiérrez, President and Chief Executive Officer. "Wir haben bereits begonnen, unsere Betriebsvorgänge an dem Plan auszurichten, und freuen uns darauf, die Kapitel-11-Verfahren rasch zu durchlaufen.

Der Plan kombiniert die strategischen Maßnahmen von Westinghouse, das Wettbewerbsumfeld und die Marktdynamik zu einer fünfjährigen Finanzprognose. Der Plan umfasst strategische Umgestaltungsinitiativen, mit denen Einsparungen in Höhe von 205 Millionen US$ bei den auf das Jahr umgerechneten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg erreicht werden sollen, und unterstützt sowohl die Kernsparten des Unternehmens als auch die Sparte für neue Projekte. Eine Komponente dieser Einsparungen wird eine Anpassung der Mitarbeiterzahl auf weltweiter Ebene sein, die sich im Geschäftsjahr 2017 auf etwa 7 belaufen soll.

Dieser Meilenstein stellt einen weiteren wichtigen Schritt in den erfolgreichen Sanierungsbemühungen von Westinghouse im Rahmen seines Insolvenzverfahrens dar. Seit der Einreichung eines Insolvenzantrags nach Kapitel 11 am 29. März 2017 wurde Westinghouse ein Finanzierungspaket in Form eines Massedarlehens über 800 Millionen US$ bewilligt. Westinghouse hat mit Southern Nuclear Co., einem Eigner von einem der beiden US-amerikanischen Bauprojekte für AP1000-Kernkraftwerke, erfolgreich eine langfristige Servicevereinbarung ausgehandelt.

Vor einigen Stunden gab der Vorstand von Santee Cooper bekannt, dass er die Fortsetzung des Projekts zur Errichtung von zwei Westinghouse AP1000-Kernkraftwerken, die derzeit am Standort V.C. Summer im US-Bundestaat South Carolina im Bau sind, nicht befürworten wird.

Westinghouse zeigt sich über diese Entscheidung enttäuscht, da wie kürzlich durch die abgeschlossene Installation des gesamten nuklearen Dampferzeugungssystems (Nuclear Steam Supply System, NSSS) bewiesen große Fortschritte bei diesen beiden Einheiten gemacht wurden und durch den Baustopp nun die Einwohnern South Carolinas nur beschränkten Zugang zu sicherer, sauberer und zuverlässiger Energie hätten. In Zusammenarbeit mit SCANA, einem geschätzten Kunden, wird Westinghouse das Verfahren für eine sichere und effiziente Stilllegung des Projektes festlegen. Ferner wird Westinghouse die Auswirkungen dieser Entscheidung auf seinen Geschäftsplan und seine angekündigte Mitarbeiterreduzierung im normalen Geschäftsablauf untersuchen.

"Wir respektieren die Entscheidung seitens Santee Cooper, aber wir sind sehr enttäuscht darüber", sagte José Emeterio Gutierrez, President und Chief Executive Officer bei Westinghouse. "Die Wirtschaft in South Carolina wird unter den negativen Auswirkungen, die der Verlust von 5.000 hoch bezahlten, langfristigen Arbeitsstellen mit sich bringen wird, auf jeden Fall leiden. Zudem wird die Bevölkerung nicht von der zuverlässigen, sauberen, sicheren und kostengünstigen Energie, die diese Anlagen liefern würden, profitieren können. Auch der US-amerikanische Energiesektor wird zu einem Zeitpunkt, zu dem andere Kernkraftanlagen abgeschaltet werden, mit Garantie die hemmende Wirkung zu spüren bekommen, die durch den Baustopp dieser beiden Kernkraftanlagen ausgelöst wird."

Westinghouse lobt die unerschütterliche Arbeit, die zu diesem Zeitpunkt von dem Projektteam geleistet wurde. Unterdessen werden die zahlreichen Vorteile des Designs der AP1000-Anlage, darunter die passiven Sicherheitsmerkmale und die nach strengen Bestimmungen durchgeführte Lizenzierung, weiterhin auf aller Welt anerkannt. Die Arbeiten an den zwei AP1000-Anlagen am Standort Vogtle von Georgia Power werden unter einer langfristigen Servicevereinbarung fortgesetzt und die Errichtung der ersten vier AP1000-Anlagen an den Standorten Sanmen und Haiyang in China wird in Kürze zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170731006333/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Sarah Cassella, +1-412-374-4744

Manager, External Communications

E-Mail: cassels@westinghouse.com

www.westinghousenuclear.com