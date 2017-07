Deutschland und Frankreich wollen sich verstärkt im Sahel engagieren: Um den Vormarsch islamischer Extremisten zu stoppen, wird der Aufbau einer afrikanischen Trupp vorangetrieben. Angedacht ist auch eine Geberkonferenz.

Deutschland und Frankreich wollen den Aufbau einer afrikanischen Eingreiftruppe vorantreiben, die den Vormarsch islamischer Extremisten im Sahel stoppen soll. Mitte September werde dazu eine Konferenz in Berlin stattfinden, kündigte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Montag nach einem Treffen mit ihrer deutschen Kollegin Ursula von der Leyen in Niamey an.

In der Hauptstadt Nigers besichtigten die Ministerinnen eines der künftigen Hauptquartiere der Truppe aus 5000 Soldaten und Polizisten. Das bisherige Engagement Deutschlands und Frankreichs für die sogenannten G5-Staaten der Sahelzone sei nur der Anfang, versprach von der Leyen. Die Hilfe sei eine langwierige Verpflichtung und werde weiter ausgebaut.

Die G5, die Gruppe der fünf Sahel-Staaten Mali, Niger, Tschad, Mauretanien und Burkina Faso, will die Eingreiftruppe bis September zu ersten Einsätzen fähig machen. Die Europäische Union (EU) sagte ihnen 50 Millionen Euro Hilfe dafür zu. Die Sahel-Zone wurde in den vergangenen Jahren immer mehr zum Aufmarschgebiet für Dschihadisten, die von Afrika aus auch Europa bedrohen.

"Es ist das Nachhaltigste und es hat die meiste Zukunft, wenn die Länder selbst in die Lage versetzt werden, ihre Sicherheit und ihre Stabilität zu verteidigen und sich gegen den Terror und die organisierte ...

