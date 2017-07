In diesem Jahr ist in Schleswig-Holstein auf einer Gesamtfläche von 494 Hektar (ha) Spargel angebaut worden. Der Umfang der ertragsfähigen Spargelflächen belief sich auf 409 ha und entspricht damit annähernd dem Vorjahreswert, so das Statistikamt Nord. Die übrigen 85 ha entfielen auf noch nicht ertragsfähige Anlagen. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

