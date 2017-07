Am Montag, 3. Juli 2017, hielt die Gärtnergenossenschaft LGV-Frischgemüse ihre jährliche Generalversammlung in der Zentrale in Wien Simmering ab. Foto © LGV-Frischgemüse Nach der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Ing. Martin Merschl und der Feststellung der Beschlussfähigkeit wurden den anwesenden Gärtnern der Geschäftsbericht und...

Den vollständigen Artikel lesen ...