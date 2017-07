Samskip hat sich mit der DSD Group geeinigt, die Aktivitäten von Nor Lines zu übernehmen, was noch der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden von Norwegen unterliegt. Damit würden sie einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 110 Millionen EUR erzeugen. Mit seinem Hauptbüro in Stavanger ist Nor Lines ein breit gestreutes Logistikunternehmen, das inländische und...

Den vollständigen Artikel lesen ...