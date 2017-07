Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten durch Drogenkartelle und kriminelle Banden. Nun verlor eine weitere Person ihr Leben - die siebte in diesem Jahr.

In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden, es ist das siebte Opfer in diesem Jahr. Luciano Rivera, der für den Nachrichtensender CNR und ein Polit-Magazin arbeitete, starb durch einen Kopfschuss in einer Bar in Playas de Rosarito ...

