BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition schadet aus Sicht von Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch der deutschen Wirtschaft mit einer zu großen Nähe zur Autobranche. Sie betreibe "Kumpanei mit den Konzernen zulasten der Verbraucher und des Mittelstandes zum Schaden des Wirtschaftsstandortes Deutschland", sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. Den Berliner Dieselgipfel am Mittwoch nannte der Politiker ein "Treffen des Kartells der Betrüger". Es brauche nun Transparenz und "Zukunftsorientierung auf ehrlicher Basis, damit nicht Hunderttausende Arbeitsplätze vernichtet werden", forderte der Fraktionschef der Linken im Bundestag.

An diesem Mittwoch wollen die Bundesregierung, die betroffenen Bundesländer und die Autobauer in Berlin unter anderem über die Verbesserung der Abgasreinigung von Diesel-Pkw sprechen. In mehreren deutschen Städten drohen Fahrverbote für Diesel, weil die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide überschritten werden./ted/DP/zb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0005 2017-08-01/05:31