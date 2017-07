NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump:

"Eigentlich kann man derzeit nur hoffen, dass Trump den von ihm bereits öffentlich desavouierten Justizminister Jeff Sessions feuert. Ein ihm genehmer Nachfolger könnte tatsächlich, wie in Washington spekuliert wird, den Russland-Sonderermittler Robert Mueller ablösen. Spätestens dann wäre wohl auch für etliche Republikaner, die in ihrer Ratlosigkeit noch an Trump festhalten, der Punkt erreicht, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Der Spuk könnte so rasch beendet werden. Doch noch sind wir so weit nicht."/be/DP/jha

