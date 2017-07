FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Protesten in Venezuela:

"(...) Solange das Militär zu Maduro steht, wird ein Regimewechsel auf der Straße nicht erkämpft werden können. Hinter dem Sicherheitsapparat aber steht Kuba, dessen kommunistische Nomenklatura keine Anstalten macht, in eine Rückkehr zur Demokratie in Venezuela einzuwilligen. Die Folgen für die "Transición" auf Kuba selbst wären unkalkulierbar. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat es jüngst nicht einmal vermocht, die Schleifung der letzten Verfassungsbastionen zu verurteilen. Sanktionen, durch wen auch immer, die außer den Herrschenden auch die Bevölkerung träfen, würden das Elend nur noch vergrößern. Mit jedem Tag aber, an dem es der Opposition nicht gelingt, das Regierungslager zu schwächen und von der Revolution enttäuschte "Chavistas" auf ihre Seite zu ziehen, wird diese Revolution noch mehr ihrer Kinder fressen."/be/DP/jha

