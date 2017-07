MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Sammelklage (Dieselaffäre):

"Solange es solche Sammelklagen in Deutschland nicht gibt, sind die deutschen Verbraucher in einer völlig aussichtslosen Position. Wer kann sich schon als Einzelner mit den Autokonzernen anlegen? VW hat in den USA die im Dieselskandal betrogenen Autokäufer großzügig entschädigt - weil es dort die Sammelklage gibt und weil VW eine Sammelklage fürchtete. In Deutschland gibt es sie nicht. Also stellt sich der Konzern stur und zahlt hier keinen Cent an Schadenersatz. Er muss nichts fürchten, weil und solange die Rechtslage so ist, wie sie ist; die deutsche Rechtslage schützt den Goliath und sie verweigert dem David nicht nur die Schleuder, sondern auch die Kiesel."/be/DP/jha

