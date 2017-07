DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Putins Antwort auf Trumps Sanktionen:

"Wichtiger in dem Zusammenhang ist daher nicht die Ausweisung der 755 Diplomaten oder die Schließung einer amerikanischen Botschaftsvilla in Moskau, sondern Putins unverblümte Drohung, dass Russland noch deutlich schwerere Waffen in petto habe; nämlich die Aufkündigung der Zusammenarbeit in Fragen der Rüstungskontrolle - speziell bei Massenvernichtungswaffen. Zwei Krisenherde, denen das Weiße Haus zuletzt bereits nervöse Aufmerksamkeit schenkte, kommen noch hinzu: Nordkorea und Iran. Hat Putin nichts mehr zu verlieren, braucht er keine Zurückhaltung mehr. Die Folgen wären fatal - für die Ukraine, für Russland und Europa. Deshalb ist es wichtig, die Logik der Eskalation rechtzeitig zu durchbrechen."/be/DP/jha

