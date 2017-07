Solutiance AG: Erstes Halbjahr im Plan - Instandhaltung 4.0 wächst - Übernahme ConcluTec wird plangemäß durchgeführt

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Solutiance AG: Erstes Halbjahr im Plan - Instandhaltung 4.0 wächst - Übernahme ConcluTec wird plangemäß durchgeführt 01.08.2017 / 06:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Solutiance AG hat in einer vorläufigen und konsolidierten Betrachtung im ersten Quartal bei einer Gesamtleistung von 465 TEUR (Vorjahr 337 TEUR) ein Ergebnis in Höhe von 311 TEUR (-37 TEUR) erzielt. Im Ergebnis enthalten ist ein positiver Sondereffekt in Höhe von 703 TEUR aus dem Teilverkauf der Immobilie am Standort Großbeeren.

Das für die langfristige Perspektive aussichtsreiche Geschäftsfeld mit Services zum Thema Instandhaltung 4.0 hat in 2017 weiter Fahrt aufgenommen. Mit den bisher in diesem Jahr gewonnenen 10 neuen Kunden ist der Kundenbestand auf 18 Kunden angewachsen, die bisher 29 Pilotprojekte und 3 Folgeprojekte beauftragt haben. Die Mehrzahl dieser Kunden verfügt über einen Gebäudebestand, der für Solutiance ein regelmäßig wiederkehrendes sechsstelliges Umsatzpotenzial bietet. Mit der Einstellung eines Account Managers zum 1. Juli soll die Anzahl der Kunden bis zum Jahresende auf 50 wachsen. Ziel der Vertriebstätigkeit ist zudem, im Jahr 2017 mit 20 Kunden nach einem Pilotauftrag Folgeaufträge zu gewinnen und mit 10 Kunden Rahmenverträge über die Instandhaltung Ihrer Dächer zu schließen.

Mit dem neuesten Release des Facility Scanners hat die Plattform einen wichtigen Entwicklungsschritt für die Bearbeitung und Verfolgung von Instandhaltungsaufträgen gemacht. Ab sofort können am Instandhaltungsprozess beteiligte Personen mit unterschiedlichen Berechtigungen die Plattform für den Austausch von Informationen nutzen. Damit wird im Prozess der Angebotseinholung, Beauftragung, Dokumentation und Abnahme der Leistungen der Arbeitsaufwand für alle Beteiligten drastisch reduziert, wobei gleichzeitig eine deutliche Verbesserung der Prozessqualität erreicht wird. Nach ersten Schätzungen können Kunden ihre Prozesskosten damit um bis zu 40 % senken.

In gleichem Maße profitieren Handwerker, die nunmehr Ihre Angebote auf Basis der online verfügbaren Objektdokumentation kalkulieren können. Dadurch entfallen bisher im Zuge der Angebotskalkulation erforderliche zeitaufwändige Besichtigungstermine vor Ort für die Ermittlung des zu erbringenden Leistungsumfangs. Weiterhin ermöglicht der Facility Scanner in der neuesten Version die Dokumentation und Abnahme, so dass die Abnahme fertiger Leistungen erfolgen kann, ohne dass zwingend eine Begehung des Objekts erforderlich ist. Insgesamt bietet Solutiance mit dem Facility Scanner seinen Kunden ein digitales Plattformkonzept, dass die Wartungs- und Instandhaltung von Immobilien auf ein vollkommen neues Level hebt.

Mit der Ende Juli 2017 erfolgten Übernahme der Potsdamer ConcluTec GmbH sichert sich die Solutiance AG die Softwarekompetenz für den weiteren Ausbau dieser Plattform und macht so die Entwicklung von plattformbasierter Software und darauf aufbauender Servicemodelle zum zentralen Kern der neuen Unternehmensstrategie. Die Einbringung der ConcluTec GmbH gegen Ausgabe von 850.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital, die zukünftig als Solutiance Systems GmbH firmieren wird, steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.

01.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Hauptstraße 2 14979 Großbeeren Deutschland Telefon: +49 - 337 01 22-0 Fax: +49 - 337 01 22-119 E-Mail: info@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

597453 01.08.2017

ISIN DE0006926504

AXC0017 2017-08-01/06:00