Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABGASSKANDAL - Der Abgasskandal führt wenige Wochen vor der Bundestagswahl zu Unstimmigkeiten in der großen Koalition. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte die Aufteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes. Zwischen dem Amt und der Autoindustrie herrsche eine "absurde Kumpanei", sagte er. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) verlangte von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Aufklärung. Anlass war ein Bericht, wonach das ihm unterstellte Kraftfahrt-Bundesamt auf Betreiben der Autoindustrie einen Bericht zum Abgasskandal geschönt habe. (FAZ S. 15f und 22/Welt S. 9f/SZ S. 1)

DIESEL-KAUFANREIZE - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) lehnt staatliche Kaufanreize für moderne Diesel-Autos ab. "Die Hersteller können jederzeit Kaufanreize setzen. Unser Schwerpunkt sind Zukunftstechnologien, wie die Elektromobilität", sagte die Ministerin. Zuvor hatten sowohl Bayerns Regierungschef Horst Seehofer (CSU) als auch Hendricks Partei-Genosse, Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil solche Kaufanreize gefordert. (Bild-Zeitung)

KBA - Der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer, Mitglied im Untersuchungsausschuss zum VW-Abgasskandal, hat einen Wechsel an der Spitze des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verlangt. Krischer bezog sich auf einen Bild-Bericht, wonach das KBA Prüfberichte bei Porsche-Abgastests geschönt haben soll. "Es scheint beim Kraftfahrt-Bundesamt eine übliche Praxis gewesen zu sein, dass man den Herstellern die Berichte schickt und die die Texte korrigieren und verändern konnten", sagte Krischer. "Zumindest in zwei Fällen ist klar, dass geschönt worden ist. Da ist zum einen der jetzt genannte Fall des Porsche (...), da ist aber auch der Fall des Opel Zafira, beim dem den Prüfern des KBA bei Messungen des Stickoxids weit überhöhte Werte aufgefallen waren. In beiden Fällen war ursprünglich von "Abschalteinrichtungen" die Rede, später tauchte der Begriff nicht mehr auf." Er sehe bei dem KBA "überhaupt keinen Prüfwillen", so Krischer. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

DIESELSKANDAL - Die Chefin des Verbraucher- und Rechtsausschusses im Bundestag, Renate Künast, erhebt im Diesel-Skandal schwere Vorwürfe gegen Bundesregierung und Automobilindustrie. "Das organisierte Wegsehen ist ein Staatsversagen zulasten der Autokunden und unser aller Gesundheit", sagte sie. "Ich erwarte, dass endlich Schluss ist mit der schützenden Hand über dem systematischen Betrug der Autohersteller." Beim Diesel-Gipfel an diesem Mittwoch reiche es nicht, auf freiwillige Maßnahmen und Software-Updates zu setzen, betonte Künast. "Es muss verpflichtende Rückrufe und eine Nachrüstung geben, die tatsächlich die Schadstoffwerte einhält", forderte sie. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

SUBVENTIONEN - Die Subventionen des Bundes sind in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Die Finanzhilfen und Steuervergünstigungen werden im Jahr 2018 rund 25,2 Milliarden Euro betragen. Gegenüber 2015 ist das ein Anstieg um 4,3 Milliarden Euro. Das geht aus dem 26. Subventionsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Demnach sind im Berichtszeitraum ab 2015 elf neue Finanzhilfen wie der Zuschuss für Elektro-Autos und vier neue Steuervergünstigungen hinzugekommen, darunter Steuervorteile für Landwirte, die unter schlechtem Wetter leiden. (Handelsblatt S. 1)

STEUERSYSTEM - "Leistung muss sich lohnen" lautet ein Schlüsselsatz des Wahlkampfs. Er findet sich auch im neuen Wahlprogramm von CDU/CSU. Tatsächlich aber bewirkt der Sozial- und Steuerstaat oft das Gegenteil - und zwar nicht nur bei denen, die den Spitzensteuersatz zahlen. Seine Wirkungen in den unteren Einkommensbereichen sind zuweilen noch leistungsfeindlicher. Dort kann es passieren, dass man netto Geld verliert, sobald man brutto mehr verdient. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und des Ifo-Instituts. Leistung wird vom Staat also bestraft. (FAZ S. 15)

WÄHRUNGSUNION - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hält die Europäische Währungsunion zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise für reformbedürftig. Die Maßnahmen, die seither von der europäischen Politik und vom Eurosystem ergriffen wurden, hätten zwar eine Eskalation der Krise verhindert. "Dauerhaft stabil gemacht haben sie die Währungsunion aber nicht", schreibt Weidmann. (Börsen-Zeitung S. 1)

GRIECHENLAND - Die Griechenland-Krise hat den Bankensektor des Landes hart getroffen. Doch jetzt geht es aufwärts. Die vier größten Institute kommen beim Umbau voran - und peilen für 2017 schwarze Zahlen an. Der Chef der größten Bank, Piraeus, hofft auf einen neuen Aufschwung. (Handelsblatt S. 30)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 00:37 ET (04:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.