Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - Bei Volkswagen und Daimler gab es schon Razzien wegen der Diesel-Affäre. BMW steht besser da. Interne Audi-Papiere legen nahe: Der Münchner Konzern hat sich mehr angestrengt als die Konkurrenz. (SZ S. 15)

EON - Vom Energieriesen zum Newcomer: Eon-Manager Jean-Baptiste Cornefert verlässt den Essener Stromkonzern und arbeitet künftig für den Batteriespeicherhersteller Sonnen. Cornefert wird ab Mitte September die Geschäftsführung der Kundenservicetochter eServices bei Sonnen übernehmen. Der 35-Jährige wird bei Deutschlands größtem Hersteller von Stromspeichern mit einem Jahresumsatz von 42 Millionen Euro die Entwicklung neuer Services verantworten, die auf der Vernetzung von dezentral erzeugtem Grünstrom basieren. Zuletzt leitete Cornefert bei Eon die Geschäftseinheit virtuelle Kraftwerke. (Handelsblatt S. 47)

ALLIANZ - Drei Jahre liegt der Rauswurf von Bill Gross nun zurück, und lange hatte es so ausgesehen, als werde der Schatten des einstigen Starinvestors die Zukunft des Vermögensverwalters Pimco auf ewig verdunkeln. Doch langsam arbeitet sich der Allianz-Konzern und sein kalifornisches Sorgenkind wieder aus dem Tal hervor: Der Rechtsstreit mit Gross ist beigelegt, und wenn die Zahlen stimmen, die die Financial Times (FT) jetzt veröffentlichte, dann ist Pimco mit Mittelzuflüssen von fast 50 Milliarden Dollar allein im ersten Halbjahr wieder der attraktivste Anbieter aktiv gemanagter Investmentfonds der Welt. Der Zeitung zufolge fehlen noch 300 Milliarden, um wieder auf jene 1,9 Billionen Dollar zu kommen, die man einst unter Gross verwaltete. Pimco sei aber unverkennbar "eine bemerkenswerte Kehrtwende" gelungen, sagte Philip Kalus vom Vermögensberater Accelerando Associates. (SZ S. 17)

RHEINMETALL - Rheinmetall kommt bei seinem Gemeinschaftsprojekt mit MKEK, dem staatlichen Rüstungskonzern der Türkei, nicht wie geplant voran. Nach einem 2015 unterzeichneten Vorvertrag sollte eigentlich 2016 die Produktion von Munition mittleren Kalibers in der Türkei anlaufen. Das Projekt verzögert sich aber. "Die endgültige Gründung des geplanten Gemeinschaftsunternehmens für Munition ist nicht erfolgt, da die notwendigen Genehmigungen in der Türkei derzeit nicht vorliegen", erklärte Rheinmetall auf Anfrage.

KAUFHOF - Einer der wichtigsten Aktionäre der Kaufhof-Mutter HBC, Jonathan Litt, will den Konzern zerschlagen und das Management des kanadischen Einzelhandelskonzerns absetzen. Er fordert darüber hinaus, die Kölner Warenhauskette Galeria Kaufhof mitsamt der Immobilien wieder zu veräußern. Litt verlangt, dass HBC Europa wieder verlässt und sich auf seine kanadischen Wurzeln besinnt. Er hält fünf Prozent an dem Konzern. (SZ S. 17)

KAUFHOF - Mit neuen Marken und neuen Formaten will der Galeria-Kaufhof-Chef die Kunden zurückgewinnen. Statt Megaprojekten sollen jetzt kleinere Umbauten in vielen Filialen die Veränderungen schneller sichtbar machen. Doch so ein radikaler Wandel braucht Zeit - und genau diese läuft ihm davon. (Handelsblatt S. 16)

FLUGHAFEN HAHN - Der Verkauf des Flughafens Hahn von Rheinland-Pfalz an eine Tochter des chinesischen HNA-Konzerns ist praktisch unter Dach und Fach. Die EU-Kommission erklärte, die öffentlichen Zuwendungen von Rheinland-Pfalz stünden mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang. Der Hunsrück-Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz und zu einem kleinen Teil Hessen. Das grüne Licht der Kommission war für den rheinland-pfälzischen Anteil der letzte Baustein, damit der Verkauf gültig ist. Die Veräußerung des hessischen Anteils ist noch offen. (Welt S. 9)

