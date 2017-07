Liebe Leser,

die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank hatten nicht so richtig überzeugen können, auch wenn sie nicht schlecht waren. So erreichte der Gewinn nach Steuern im zweiten Quartal immerhin 466 Mio. Euro. Die Erträge lagen mit rund 6,6 Mrd. Euro aber ca. 10% unter dem entsprechenden Vorjahreswert. 1.525 weniger Vollzeitkräfte, was als Erfolg in dem Sinne gilt, da die "zinsunabhängigen Aufwendungen" gegenüber dem Vorjahresquartal um 15% gesunken sind. Mitarbeiter(innen) allerdings ... (Peter Niedermeyer)

