The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12UE48 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0078160651 DANSKE BANK PLC 97/17 ZO BD00 BON ZAR N

CA XFRA DE000NLB1D24 NORD/LB INDEX ANL.02/10 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6CD4 NORDLB IS.S.1124 BD01 BON EUR N

CA XFRA US13057QAD97 CALIFORNIA RES. 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US87425EAK91 REPSOL OIL + GAS CDA 2038 BD02 BON USD N