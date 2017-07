The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSE75 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE83 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE91 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LEB9 DEKA FESTZINS ANL 17/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LEC7 DEKA FESTZINS ANL 17/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LEE3 DEKA EXTRANZINS ANL 17/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWY9 LBBW BONS BSKT 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0P96 NORDLB GELDM.FRN 22/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QG0 NORDLB 8PH.BD. 50/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00206REL24 AT + T 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REM07 AT + T 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US025816BM04 AMER. EXPRESS 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US025816BN86 AMER. EXPRESS 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US12594KAA07 CNH INDUSTRIAL 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA USL0427PAA41 ATENTO LUXCO 1 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US156686AM96 CENTURYLINK INC. 2028 G BD02 BON USD N

CA XFRA US19416QDY35 COLGATE-PALMOL. 2021 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US494550BC95 KINDER M.E.PARTNERS 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US526057BZ61 LENNAR 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282N91 US TREASURY 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1619838292 LOGAN PPTY HLDGS 17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1623981641 SHOUGANG 17/20 BD02 BON EUR N

CA 8CHA XFRA CA16934T2020 CHIMATA GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 EQ00 EQU EUR N