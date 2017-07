FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.225 EUR

SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.158 EUR

SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.791 EUR

SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.172 EUR

SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.387 EUR

SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.244 EUR

SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.678 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.136 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.107 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.092 EUR

BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1 0.059 EUR

ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.077 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.102 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.011 EUR

SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.069 EUR

F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.013 EUR

B1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.207 EUR

SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.067 EUR

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.016 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.158 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.081 EUR

7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.068 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.315 EUR

SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 1.097 EUR

SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.973 EUR

SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.020 EUR

SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.403 EUR

SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.252 EUR

SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.120 EUR

SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.524 EUR

SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.710 EUR

SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.130 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.367 EUR