FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TDW XFRA US8864231027 TIDEWATER INC. DL-,10

RMC XFRA FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60

8CH XFRA CA16934T1030 CHIMATA GOLD CORP.