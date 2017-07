Auf dem amerikanischen TV-Markt kommt es zu einer Großfusion: Die Eurosport-Mutter Discovery Communications kauft für 14,6 Mrd. $ den Programmanbieter Scripps Networks Interactive. Damit ergänzt der US-Medienkonzern seine Programme für vorwiegend männliches Publikum wie Discovery Channel und DMAX mit Lifestyle-Sendern wie Travel Channel, Food Networks und HGTV die überwiegend von Frauen eingeschaltet werden. Discovery will so seine internationale Reichweite ausbauen, Kosten senken und seine Position in Verhandlungen über Programmpakete mit Pay-TV-Betreibern stärken.



Es ist bereits der dritte Anlauf von Discovery für eine Übernahme von Scripps. Dabei konnte der Konzern die MTV-Mutter Viacom aus dem Rennen schlagen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info