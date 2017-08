United Signals digitalisiert deutschen Vermögensverwalter German Capital Management AG und wählt Baader Bank als Depotbank und Abwicklungspartner

Frankfurt am Main / Wangen, 01.08.2017

United Signals unterstützt als Technologiepartner die German Capital Management AG (GECAM) bei der Digitalisierung ihrer Vermögensverwaltung. Als White-Label sowie als maßgeschneiderte Individuallösungen stellt United Signals seine hoch skalierbare Plattformtechnologie zur Verfügung. Depot- und Abwicklungsbank ist die Baader Bank, eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum.

Vorteile der Plattform sind u.a. Vermögensverwaltungsverträge und Wertpapierdepoteröffnungen 100% online durchzuführen. Die Baader Bank bietet diesen Service ihren Kunden als Digitale Onboarding-Lösung an. Damit wird der administrative Aufwand beim Kontoeröffnungsprozess auf ein Minimum reduziert. Die durch die Prozessautomatisierung gewonnene Zeit können Vermögensverwalter somit wieder direkt in die Kundenbetreuung investieren. Darüber hinaus werden die Vermögensverwalter mit den von United Signals angebotenen Modulen in die Lage versetzt, ihre gesamte Vermögensverwaltung online abzubilden. Damit werden sie auch in Bereichen wie Orderaufgabe, Portfoliomanagement sowie der Kundenbetreuung und Vermarktung mit neuesten Technologien bestmöglich unterstützt.

Die GECAM begleitet mit ihren umfassenden Serviceleistungen seit 1997 Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet und zählt damit zu den etablierten Adressen unter den Vermögensverwaltern in Deutschland. Die German Capital Management AG steht bundesweit für kompetente und erreichbare Ansprechpartner, individuelle Onlinebetreuung und für langfristige Anlageerfolge. Durch die innovative Onlinebetreuung bietet die GECAM ihren Kunden professionelle Kommunikation auf Augenhöhe. Gemeinsam mit dem persönlichen Kundenbetreuer nutzt der Kunde alle Vorteile dieser zukunftsweisenden Technik - und profitiert dabei von der umfassenden persönlichen Betreuung, welche diesen Ansatz auszeichnet.

Armin Spöttl, German Capital Management AG: "Mit United Signals haben wir einen starken Kooperationspartner gefunden, der uns bei unserer Digitalisierungsstrategie begleitet. Die Kooperation bildet eine herausragende Symbiose aus unserer langjährigen Anlageexpertise und United Signals als Partner für professionelle Finanztechnologien, welche sich direkt in der gemeinsam entwickelten Lösung in Zusammenarbeit mit der Baader Bank widerspiegelt."

Daniel Schäfer, Geschäftsführer und Gründer der United Signals GmbH: "Wir sind stolz, mit der GECAM eine der etablierten und mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltungen in Deutschland gewonnen zu haben, welche die gemeinsame Lösung Anlegern zur Verfügung stellen wird. Mit unseren digitalen Lösungen schließen wir eine Lücke im Markt und freuen uns gleichzeitig, dies zusammen mit der Baader Bank, einem idealen Kooperationspartner für Wertpapierhandel und Technologieführer für digitale Bankdienstleistungen, zu tun.

"Die Erweiterung der innovativen Online-Plattform von United Signal ist der nächste konsequente Schnitt und es freut uns sehr, diesen zu unterstützen", so Oliver Riedel, Mitglied des Vorstandes der Baader Bank. "Die Zusammenarbeit verstärkt den Ausbau des Geschäftsfeldes Banking Services und ist für die Baader Bank von wichtiger strategischer Bedeutung. Wir bieten die gesamte Produktpalette als moderner Dienstleister für klassische und digitale Vermögensverwalter und wollen im Depotgeschäft weiter stark wachsen", so Oliver Riedel weiter.

Über United Signals

Die United Signals GmbH mit Sitz in Frankfurt bietet digitale Vermögensverwaltungslösungen für Vermögensverwalter, Banken und weitere professionelle Finanzdienstleister. Als Technologieanbieter unterstützt das FinTech-Unternehmen seine Partner bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Als White-Label-Lösung sowie als maßgeschneiderte Individuallösungen stellt United Signals seine hoch skalierbare Plattformtechnologie zur Verfügung. Partner erhalten auf sie abgestimmte Lösungen, um ihre individuelle digitale Online-Vermögensverwaltung zu etablieren.

Über German Capital Management

Als Vermögensverwalter des Jahres 2016 und 2017 sowie mehrmaliger Sieger im Depot-Contest vom Handelsblatt, n-tv und DAB Bank AG ist die German Capital Management AG nicht nur mit ihren Portfolio-Strategien erfolgreich, sondern erzielt auch langfristig verlässliche Ergebnisse.

Über die Baader Bank

Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Im Bereich Banking Services fungiert sie als führender Dienstleister für Fintechs und Robo-Advisor für alle Asset-Klassen als Bankplattform.

Unternehmenskontakt:

United Signals GmbH David Siegel Kennedyallee 93 60596 Frankfurt am Main Tel.: 069-847 759 13 E-Mail: presse@united-signals.com

Für Anleger: www.united-signals.com Für Vermögensverwalter und Partner: institutional.united-signals.com

