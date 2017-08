MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub hat nach kräftigen Zuwächsen in den ersten sechs Monaten seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Erlöse dürften 2017 nun zwischen 7 und 10 Prozent wachsen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war das Management von einem Plus zwischen 4 und 6 Prozent ausgegangen. Die Ergebnisprognose steht weiterhin.

Zwischen Januar und Ende Juni hatten alle Regionen zum Umsatzplus um 9,8 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 3,8 Prozent auf 190 Millionen Euro, womit unter dem Strich ein Gewinn von 134 Millionen Euro stand. Das war etwas weniger, als von Analysten erwartet. Auch das operative Ergebnis lag unter den Durchschnittsschätzungen, während der Umsatz fast exakt dem entsprach, wovon Experten ausgegangen waren.

Wie schon im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen vor allem in Asien und Afrika eine hohe Nachfrage. Aber auch in Europa und Nord- sowie Südamerika erzielte Fuchs Petrolub ein Wachstum, das zum Teil auf Zukäufen basierte. /kro

ISIN DE0005790430

AXC0042 2017-08-01/07:40