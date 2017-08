Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffhersteller Heidelbergcement hat aufgrund von vermehrten Feiertagen und regnerischem Wetter in den USA im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger abgesetzt und den Umsatz nur geringfügig gesteigert. Das operative Ergebnis vor und nach Abschreibungen ging um 1 und 3 Prozent zurück.

Preiserhöhungen und Synergien hätten die Kosteninflation sowie den Absatzrückgang nahezu kompensiert, teilte das Unternehmen zur Erklärung mit. Hintergrund für den Absatzrückgang ist vor allem, dass Ostern und der Ramadan anders als im Vorjahr beide in das zweite Quartal fielen. Mit den Zahlen blieb Heidelbergcement unter den Erwartungen der Analysten. Die Jahresprognose bekräftigte der DAX-Konzern allerdings.

Berücksichtigt man die Zahlen der erst im vergangenen Herbst übernommenen Italcementi auch im Vorjahreszeitraum, so stieg der Umsatz im zweiten Jahresviertel um knapp 1 Prozent auf 4,611 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Abschreibungen (OIBD) ging um 1 Prozent auf 954 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem Anstieg um 2 Prozent gerechnet. Unter dem Strich stand ein auf den Konzern entfallender Gewinn von 358 Millionen Euro, der damit um 12 Prozent höher ausfiel als im Vorjahr.

"Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen haben wir ein gutes Ergebnis erzielt", sagte Heidelbergcement-Chef Bernd Scheifele.

Der Baustoffkonzern hatte im vergangenen Jahr den Wettbewerber Italcementi für rund 4 Milliarden Euro übernommen und ist damit zweitgrößter Hersteller von Zement weltweit geworden und führend bei sogenannten Zuschlagstoffen wie Schotter und Splitt. Bei der Integration von Italcementi liegt Heidelbergcement im Plan. Die geplanten Synergien von 175 Millionen Euro in diesem Jahr seien bereits im ersten Halbjahr erzielt worden. Der Konzern sei zuversichtlich, insgesamt rund 500 Millionen Euro an Synergien zu heben.

An der Prognose für das laufende Jahr hielt Heidelbergcement fest. Der bereinigte Jahresüberschuss soll deutlich, also um mehr als 10 Prozent steigen, Umsatz und operatives Ergebnis hingegen bereinigt um verschiedene Effekte lediglich moderat zulegen. Darunter versteht der Konzern ein Plus zwischen 5 und 10 Prozent. Für das zweite Halbjahr werde "eine deutlich stärkere Entwicklung erwartet", erklärte Scheifele.

