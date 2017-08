TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Optimisten haben auch zum Start in den August das Zepter an den Aktienmärkten in Ostasien in der Hand. Erneut überwiegen an den einzelnen Plätzen Kursgewinne. In China ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gestiegen und untermauert damit die gut ausgefallenen offiziellen Daten vom Vortag. Die Analysten der Citigroup haben angesichts der Daten sogar ihre Wachstumsprognose für China auf 6,8 Prozent angehoben.

In Südkorea läuft der Export besser als gedacht, und in Japan hat die Bank Sumitomo Mitsui Financial gute Geschäftszahlen vorgelegt. Hinzu kommt ein Dow-Jones-Index in den USA, der auf Rekordhoch geschlossen hat.

Ein wenig Störfeuer kommt lediglich vom schwächelnden Dollar, dem weiter politische Querelen in Washington zusetzen. So musste nun nach nur zehn Tagen im Amt der Kommunikationsdirektor von Donald Trump schon wieder gehen. Das schürt Sorgen, dass sich Trump weiter mehr mit Personalien beschäftigt als der politischen Agenda. Von der habe er zudem praktisch noch nichts an Erfolgen vorzuweisen.

Ein schwächerer Dollar verschlechtert die Exportsituation für die Länder in Ostasien. Der Dollar kostet 110,20 Yen, war im Tagestief aber auch schon auf 110,00 abgesackt, verglichen mit Vortageshochs um 110,70.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 19.986 Punkte, in Schanghai geht es um 0,4 Prozent nach oben, in Hongkong um 0,7 Prozent und in Seoul um 0,9 Prozent.

In Sydney steigt das Marktbarometer um 0,8 Prozent. Hier führen erneut die Rohstoffaktien die Gewinnerliste an. Sie gelten mit als die größten Profiteure einer gut laufenden Konjunktur. BHP Billiton und Rio Tinto gewinnen jeweils 1 Prozent. Der Kurs des Eisenerzspezialisten Fortescue erhöht sich um 2 Prozent vor dem Hintergrund steigender Eisenerzpreise.

Die Ölpreise verteidigen ihr zuletzt deutlich auf Zweimonatshochs erhöhtes Niveau. Brentöl kostet 52,89 Dollar und US-Öl der Sorte WTI erstmals seit Mai wieder über 50 Dollar je Barrel.

Sumitomo Mitsui Financial überzeugt

Gut kommen in Tokio die Quartalszahlen von Sumitomo Mitsui Financial Group an. Die Bank hat ihren Nettogewinn um 31 Prozent gesteigert. Der Kurs zieht darauf um 2,4 Prozent an. Mitsubishi UFJ ziehen in ihrem Sog um 1,5 Prozent an.

Auch Nitto Denko überzeugt die Anleger mit übertroffenen Erwartungen und einem angehobenen Ausblick. Die Aktie verteuert sich um 2,9 Prozent.

In Hongkong zieht das Marktschwergewicht Tencent weiter an, diesmal um 1 Prozent. Die Bewertung des Internetriesen ist damit nach der Rekordjagd der vergangenen Wochen fast doppelt so hoch wie die von HSBC, bemerken Markteilnehmer. Sie liegt bei umgerechnet 387 Milliarden US-Dollar.

Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region mit dem herrschenden Konjunkturoptimismus auch Aktien aus dem Flugsektor. Korea Air Lines gewinnen gut 2 Prozent, Asiana 1,4 Prozent, Japan Airlines 2,4 und Cathay Pacific 1,3 Prozent.

Keine Überraschung in Sachen Zinsen

Der Austral-Dollar zieht leicht an, nachdem die australische Notenbank wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen hat, obwohl die eigene Währung aus Sicht der Notenbanker über ihrem Gleichgewichtsniveau notiert. Im starken "Aussie" spiegelt sich der Optimismus bezüglich der Rohstoffindustrie des Landes wider. Der Austral-Dollar kostet aktuell 0,8027 US-Dollar nach gut 0,8000 im späten US-Geschäft.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.766,50 +0,80% +1,18% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.986,25 +0,31% +4,56% 08:00 Kospi (Seoul) 2.426,40 +0,94% +19,74% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.286,31 +0,41% +5,89% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.524,07 +0,73% +22,64% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.333,66 +0,12% +15,72% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.768,18 +0,46% +7,70% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:28 % YTD EUR/USD 1,1830 -0,1% 1,1836 1,1726 +12,5% EUR/JPY 130,37 -0,1% 130,50 129,80 +6,0% EUR/GBP 0,8949 -0,1% 0,8962 0,8938 +5,0% GBP/USD 1,3219 +0,1% 1,3207 1,3119 +7,1% USD/JPY 110,21 -0,0% 110,26 110,69 -5,7% USD/KRW 1117,91 -0,1% 1119,46 1120,24 -7,4% USD/CNY 6,7191 -0,1% 6,7266 6,7287 -3,3% USD/CNH 6,7219 -0,1% 6,7258 6,7311 -3,6% USD/HKD 7,8116 +0,0% 7,8102 7,8093 +0,7% AUD/USD 0,8030 +0,4% 0,8001 0,7972 +11,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,28 50,17 +0,2% 0,11 -11,8% Brent/ICE 52,80 52,72 +0,2% 0,08 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,01 1.269,50 +0,0% +0,51 +10,3% Silber (Spot) 16,85 16,81 +0,2% +0,04 +5,8% Platin (Spot) 942,10 940,00 +0,2% +2,10 +4,3% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,2% +0,00 +14,8%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.