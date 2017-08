Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Von der unverändert starken weltweiten Nachfrage nach Halbleitern hat auch der Chiphersteller Infineon profitiert. Analysten rechnen für das abgelaufene dritte Quartal mit noch mehr Umsatz und Gewinn als im wachstumsstarken Vorquartal. Infineon legt seine Zahlen am Dienstag um 7.30 Uhr vor.

Treiber des Wachstums waren erneut das Automobil- und das Industriegeschäft. Schwach erwarten die Analysten von Baader Helvea dagegen abermals den kleinsten Konzernbereich Chip Card & Security. Im Konzern dürfte Infineon unter der jüngsten Dollar-Schwäche gelitten haben, warnen die Analysten überdies. Laut Baader könnte der gesunkene Greenback-Kurs etwa ein bis zwei Prozentpunkte Wachstum zum Vorquartal gekostet haben. Das belastet die Marge, weil die Kosten bei Infineon überwiegend in Euro anfallen. Der Konzern selbst hat eine Marge von 17,5 Prozent bei 3 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. Basis dafür ist aber ein Euro-Dollar-Kurs von 1,10 - aktuell kostet ein Euro jedoch 1,17 Dollar.

Gleichwohl dürfte der DAX-Konzern an seiner Jahresprognose festhalten, glauben die Baader-Analysten. Die angepeilte Spanne von 8 bis 11 Prozent Wachstum werde auch bei einem Eurokurs von 1,15 Dollar erreicht. Es könnte sein, dass Infineon für das Schlussquartal kein Wachstum in Aussicht stelle. Das entspreche der üblichen Saisonalität.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q16/17 ggVj Zahl 3Q15/16 Gesamtumsatz 1.825 +12% 10 1.632 Segmentergebnis 265 +4% 1 254 Segmentergebnis bereinigt 317 -- 1 k.A. Erg nach Steuern/Dritten 221 +19% 4 186 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 256 +19% 7 214 Erg je Aktie 0,20 +25% 7 0,16 Erg je Aktie bereinigt 0,23 +21% 8 0,19 Umsatz Automotive 784 +16% 7 676 Umsatz Industrial Power Control 307 +10% 6 280 Umsatz Power Management & Multimarket 553 +9% 8 509 Umsatz Chip card & Security 176 +3% 7 172 Ergebnis Automotive 133 +28% 4 104 Ergebnis Industrial Power Control 49 +17% 4 42 Ergebnis Power Management & Multimarket 106 +34% 4 79 Ergebnis Chip card & Security 31 -2% 4 32

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FRESENIUS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 8.539 +20% 18 7.092 EBIT vor Sondereinflüssen 1.199 +14% 18 1.051 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 455 +16% 18 393 Ergebnis je Stammaktie verwässert 0,82 +14% 18 0,72

Weitere Termine:

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,2 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 54,8 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,3 1. Veröff.: 58,3 zuvor: 59,6 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.500 gg Vm zuvor: +7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,8 zuvor: 57,4 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,3 -EU 11:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+1,9% gg Vj -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,0 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 56,2 Punkte zuvor: 57,8 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2019 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.473,90 +0,24% Nikkei-225 19.982,44 +0,29% Shanghai-Composite 3.287,45 +0,44% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.118,25 -0,37% DAX-Future 12.088,50 -0,69% XDAX 12.097,36 -0,68% MDAX 24.554,83 -0,54% TecDAX 2.258,92 +0,03% EuroStoxx50 3.449,36 -0,53% Stoxx50 3.082,91 -0,12% Dow-Jones 21.891,12 +0,28% S&P-500-Index 2.470,30 -0,07% Nasdaq-Comp. 6.348,12 -0,42% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,97% -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Gut behauptet - Der DAX wird 5 Punkte im Plus erwartet bei 12.123 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 wird etwas höher getaxt. "Die Vorlagen aus Asien sind stark und der Euro kommt einen Tick zurück", sagt ein Händler. "Die Konjunktur läuft gut, zumindest außerhalb der USA", so ein anderer Händler. In China steht auch der neue Caixin-Einkaufsmanager-Index weiterhin auf Expansionskurs, und in Südkorea zieht der Außenhandel stark an. Während die asiatischen Schwellenländer von der Dollar-Schwäche profitierten, leide Europa aber unter ihr, heißt es. Hinzu komme die Schwäche der Autotitel, die vor allem den DAX drücke. Als Outperformer werden dagegen weiterhin die Rohstoff-Werte gesehen, die Eisenerzpreise in Schanghai ziehen am Morgen um weitere 3,2 Prozent an. Daneben steht die Berichtssaison im Blick. In der laufenden Woche legt etwa die Hälfte der DAX-Unternehmen die Zahlen zum zweiten Quartal auf den Tisch.

Rückblick

Etwas leichter - Ein kräftiger Sprung im Euro verdarb die Laune für Aktien. Die Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) aus China deuteten zwar auf eine weitere Expansion des wichtigen Wirtschaftsraumes und trieben vor allem konjunktursensible Rohstoffaktien nach oben. Ein deutlich schwächerer Chicago-PMI aus den USA trübte jedoch die Stimmung. An der Wall Street verstärkte sich danach die Meinung, dass es weniger Zinserhöhungen durch die US-Notenbank geben werde. Der Dollar sackte deutlich ab und trieb den Euro fast auf 1,18 Dollar. Zudem kam es zu kräftigen Gewinnmitnahmen in den US-Technologieaktien wie Amazon, Facebook und anderen mit Kursverlusten von bis zu 2 Prozent. Hier sorgt man sich vor den Apple-Zahlen am Dienstag. Gegen den Trend stiegen HSBC dank guter Zahlen um 1,8 Prozent: Im ersten Halbjahr kam die Bank auf einen Gewinn von 7 Milliarden Dollar, das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem wurden der Ausblick und der Aktienrückkauf im Handel positiv herausgestellt.Bei den Pharma-Aktien erholten sich Astrazeneca nach den jüngsten Tiefschlägen wie einer gescheiterten Studie um 2 Prozent. Sanofi gaben ihre Gewinne nach den Quartalszahlen allerdings ab und sanken 1 Prozent. Zwar konnte der französische Pharmakonzern beim Ergebnis leicht positiv überraschen, die Umsätze fielen aber nur "in line" mit der Markterwartung aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Die kräftig angesprungene Risikoaversion sorgte für Umschichtungen in defensive Aktien und langlaufende Bundesanleihen. Letzeres übte Druck auf die Bank-Aktien aus: So fielen Deutsche Bank um 2,1 Prozent und Commerzbank um 0,5 Prozent. Deutsche Autowerte waren weiter unerwünscht in den Portfolios: VW fielen 1,3 Prozent, Daimler um 0,9 Prozent und BMW um 0,2 Prozent. Die Versorger waren hingegen gesucht. Eon stiegen 1,2 Prozent und RWE um 1,7 Prozent. Grund war die Aufnahme von Eon auf die Auswahlliste von Berenberg. BASF legten um 1,2 Prozent zu, nachdem Berenberg die Verkaufsempfehlung zurückgezogen und durch das Votum "Halten" ersetzt hatte. Infineon gaben 0,1 Prozent ab, der Chip-Hersteller legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. Die Aktie von Siltronic sprang um 5,7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Siltronic hatte im Zuge der Quartalszahlen am Freitag die Jahresprognose kräftig erhöht. Starke Zahlen trieben RIB Software um 5 Prozent. Bei Cancom ging es um 2,7 Prozent nach oben wegen eines deutlich erhöhten Kursziels durch Kepler Cheuvreux. Bei Evotec kam der Kauf der US-amerikanischen Aptuit gut an.

