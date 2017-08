Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, über den Erfolg von Indizes lässt sich vieles schreiben. Aber am eindrucksvollsten sind immer konkrete Zahlen. Wussten Sie dass der BCDI, also unser boerse.de-Champions-Defensiv-Index, einer der erfolgreichsten Indizes der vergangen Jahrzehnte ist? Glauben Sie nicht? Ich werde es Ihnen aufzeigen. Eine erste Frage vorab: Was macht erfolgreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...