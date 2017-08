Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) hat nach kräftigen Zuwächsen in den ersten sechs Monaten seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Erlöse dürften 2017 nun zwischen 7 und 10 Prozent wachsen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war das Management von einem Plus zwischen 4...

Den vollständigen Artikel lesen ...