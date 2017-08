Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Morgen leicht grüne Vorzeichen an, nachdem am Vorabend die Kurse deutlich nach unten gingen. Eine starke Earnings Season an der Wall Street und durchweg positive Vorgaben aus Asien könnten dem schwächelnden DAX aber wieder etwas auf die Beine helfen. Dazu gibt es reichlich Zahlen.

