Der amerikanische Energiekonzern Entergy (ISIN: US29364G1031, NYSE: ETR) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,87 US-Dollar. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 3,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 76,45 US-Dollar (Stand: 31. Juli 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,55 Prozent. Ausbezahlt wird die Dividende am 1. September 2017 (Record date: 10. August 2017). Entergy hat seinen Firmensitz in New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...