NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU nach Halbjahreszahlen und der Anhebung der Unternehmensziele von 140 auf 144 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Dienstag allerdings auf "Neutral". Er ist nun mit Blick auf das laufende und kommende Jahr etwas optimistischer und hob die Umsatz- und Gewinnschätzung für den Triebwerkbauer an. Für 2019 ist er indes beim Umsatz etwas zuversichtlicher, aber beim Gewinn vorsichtiger als bisher./zb/gl

Datum der Analyse: 01.08.2017

ISIN DE000A0D9PT0

