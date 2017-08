Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat einer Erhebung von Caixin und Markit zufolge im Juli den zweiten Monat in Folge angezogen. Der Einkaufsmanager-Index stieg auf 51,1 von 50,4 Punkten im Juni. Zählerstände von mehr als 50 zeigen eine Expansion an. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit vier Monaten und deutet auf eine schnelleres Expansionstempo der Wirtschaft hin. Beim Caixin stiegen die Subindizes für den Ausstoß und die Neuaufträge mit dem höchsten Tempo seit Februar dank eines soliden Exports. "Das Umfeld im verarbeitenden Gewerbe hat sich im Juli weiter aufgehellt und signalisiert ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum", sagte Ökonom Zhengsheng Zhong von CEBM. Der Caixin-Index basiert auf monatlichen Fragebögen, die an Einkaufsmanager von über 400 Unternehmen verschickt werden. Verglichen mit dem offiziellen Index erfasst er stärker die Entwicklung kleiner, privater Hersteller, die nicht so sehr von den Konjunkturmaßnahmen der Regierung profitieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,0 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 56,2 Punkte zuvor: 57,8 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.472,30 +0,17% Nikkei-225 19.974,60 +0,25% Hang-Seng-Index 27.497,56 +0,64% Kospi 2.422,03 +0,76% Shanghai-Composite 3.280,48 +0,23% S&P/ASX 200 5.770,70 +0,88%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Erneut überwiegen an den einzelnen Plätzen Kursgewinne. In China ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gestiegen und untermauert damit die gut ausgefallenen offiziellen Daten vom Vortag. In Südkorea läuft der Export besser als gedacht, und in Japan hat die Bank Sumitomo Mitsui Financial gute Geschäftszahlen vorgelegt. Hinzu kommt ein Dow-Jones-Index in den USA, der auf Rekordhoch geschlossen hat. Ein wenig Störfeuer kommt lediglich vom schwächelnden Dollar, dem weiter politische Querelen in Washington zusetzen. Ein schwächerer Dollar verschlechtert die Exportsituation für die Länder in Ostasien. In Sydney führen erneut die Rohstoffaktien die Gewinnerliste an. Sie gelten mit als die größten Profiteure einer gut laufenden Konjunktur. Gut kommen in Tokio die Quartalszahlen von Sumitomo Mitsui Financial Group an. Die Bank hat ihren Nettogewinn um 31 Prozent gesteigert. Der Kurs zieht darauf um 2,4 Prozent an. Mitsubishi UFJ ziehen in ihrem Sog um 1,5 Prozent an. Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region mit dem herrschenden Konjunkturoptimismus auch Aktien aus dem Flugsektor. Korea Air Lines gewinnen gut 2 Prozent, Asiana 1,4 Prozent, Japan Airlines 2,4 und Cathay Pacific 1,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Pandora Media hat am Montag nachbörslich auf Nasdaq.com zunächst deutlicher zugelegt, ist aber letztlich mit einem Minus von 0,8 Prozent aus dem Geschäft gegangen. Pandora Media übertraf zwar mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street, allerdings musste der Internetradioanbieter einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen. Außerdem will sich Pandora aus dem Geschäft in Australien und Neuseeland verabschieden, wo man seit 2012 tätig war. Aufwärts ging es dagegen mit dem Kurs der Steakhauskette Texas Roadhouse. Er stieg nach übertroffenen Umsatzerwartungen um 6,8 Prozent.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.891,12 +0,3% +60,81 S&P-500 2.470,30 -0,1% -1,80 Nasdaq-Composite 6.348,12 -0,4% -26,55 Nasdaq-100 5.880,33 -0,5% -28,59 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 768 Mio Gewinner 1.584 1.585 Verlierer 1.400 1.347 unverändert 99 140

Uneinheitlich - Während der Dow ein weiteres Rekordhoch markierte, hinkte die technologielastige Nasdaq hinterher. Konkrete Verkaufsargumente machten Händler für die Technologiewerte nicht aus. Insgesamt verzeichnete der Aktienmarkt mit dem Juli einen der besten Monate des Jahres dank einer überzeugenden Berichtsperiode. Ein Stimmungsaufheller kam aus China, wo neue Einkaufsmanagerindizes auf eine weitere Expansion der Wirtschaft hindeuteten. Dagegen hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager aus Chicago deutlicher als erwartet eingetrübt. Auch von der Politik kam vorwiegend Belastendes. Außenpolitisch spitzte sich der Konflikt mit Nordkorea zu, innenpolitisch erreichte das Politchaos einen weiteren Höhepunkt: Zwar wurde John Kelly als neuer Stabschef vereidigt, doch zugleich nahm der erst vor zehn Tagen als Kommunikationsdirektor im Weißen Haus eingesetzte Anthony Scaramucci seinen Hut. Im Technologiesektor verloren Facebook, Alphabet, Amazon und Netflix zwischen 1,3 und 3,2 Prozent. Boeing blieben im Steigflug nach den starken Quartalszahlen der Vorwoche und kletterten um weitere 0,5 Prozent. Discovery Communications erwirbt Scripps Networks Interactive für inklusive Scripps-Schulden 14,6 Milliarden Dollar. Für Discovery ging es darauf 8,2 Prozent nach unten, Scripps Networks legen 0,6 Prozent zu. Tesla drehten mit den schwachen Technikwerten 3,5 Prozent ins Minus. CEO Musk hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das neue Model 3 bei über einer halben Million lägen. Allerdings dürften die Margen anfänglich wegen der hohen Investitionen leiden, hieß es.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,4 1,35 14,9 5 Jahre 1,83 -0,3 1,83 -9,4 7 Jahre 2,11 0,7 2,10 -13,7 10 Jahre 2,29 -0,2 2,29 -15,5 30 Jahre 2,89 -0,4 2,90 -17,5

Am Rentenmarkt tat sich wenig - auch auf Monatssicht, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stagnierte bei 2,29 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:28 % YTD EUR/USD 1,1826 -0,1% 1,1836 1,1726 +12,5% EUR/JPY 130,30 -0,2% 130,50 129,80 +6,0% EUR/GBP 0,8944 -0,2% 0,8962 0,8938 +4,9% GBP/USD 1,3222 +0,1% 1,3207 1,3119 +7,2% USD/JPY 110,19 -0,1% 110,26 110,69 -5,7% USD/KRW 1118,96 -0,0% 1119,46 1120,24 -7,3% USD/CNY 6,7192 -0,1% 6,7266 6,7287 -3,3% USD/CNH 6,7219 -0,1% 6,7258 6,7311 -3,6% USD/HKD 7,8117 +0,0% 7,8102 7,8093 +0,7% AUD/USD 0,8020 +0,2% 0,8001 0,7972 +11,2%

Der Euro sprang erstmals seit Januar 2015 wieder über die Marke von 1,18 Dollar. Neben den schwachen US-Daten und dem dollarbelastenden Politchaos verwiesen Marktbeobachter darauf, dass die Zentralbanken des Euroraums ihre Käufe von Anleihen deutlich reduziert haben. Einige Beobachter brachten dies mit dem potenziell bevorstehenden allmählichen Ausstieg der EZB aus dem Wertpapierkaufprogramm in Verbindung. Im späten Geschäft ging der Euro bei 1,1838 Dollar um nach Wechselkursen klar unter 1,18 am Vorabend. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag zieht der Australdollar im Umfeld der Zinsentscheidung in Australien etwas an. Die Notenbank hat wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen. Weil der Australdollar als Rohstoffwährung gilt profitiert er vom derzeit zu beobachtenden Anstieg der Rohstoffpreise im Zuge positiver Konjunkturdaten weltweit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,26 50,17 +0,2% 0,09 -11,8% Brent/ICE 52,78 52,72 +0,1% 0,06 -10,1%

Nachdem der Preis in der Vorwoche um 8 Prozent vorgerückt war, legte WTI um weitere 0,9 Prozent auf 50,17 Dollar zu. Das erstmalige Knacken der 50er Marke seit Mai brachten Teilnehmer mit den politischen Unsicherheiten in Venezuela in Verbindung. Die USA verhängten erste Sanktionen gegen den Präsidenten des Opec-Mitglieds, Nicolas Maduro. Zudem versicherte der Irak, sich an die beschlossenen Förderkürzungen halten zu wollen. Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 52,65 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,26 1.269,50 +0,1% +0,76 +10,3% Silber (Spot) 16,84 16,81 +0,2% +0,03 +5,7% Platin (Spot) 942,65 940,00 +0,3% +2,65 +4,3% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,1% +0,00 +14,8%

Der Goldpreis verteidigte das erreichte Niveau von 1.270 Dollar, gestützt auch von der Dollarschwäche.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

