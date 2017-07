Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Digitales Transformationsunternehmen erhielt höchstmögliche Punktzahl auf Skala für Dienstleistung, mobile Anwendung und IoT-Tester



Mindtree, ein global tätiges Unternehmen im Bereich Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde von Forrester Research Inc., einem unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, als führend in Bezug auf seine Testkapazitäten bezeichnet. Mindtree wurde im Bericht mit dem Titel "The Forrester Wave: Continuous Testing Service Providers, Q3 2017" anerkennend erwähnt.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )



Forrester bewertete Mindtree und zehn weitere Anbieter anhand von 29 Kriterien in Kategorien in Bezug auf aktuelle Angebote, Strategie wie auch Marktpräsenz. Neben einer Bewertung von "5 aus 5" durch Kunden-Feedback erhielt Mindtree auch noch die höchstmögliche Punktzahl auf einer Skala für Dienstleistung, mobile Anwendung und IoT-Tester (Internet of Things, Internet der Dinge) sowie Test-Case-Design-Kriterien. Der vollständige Bericht ist hier (http:/ /possible.mindtree.com/Forrester-Continuous-Testing.html?utm_campaign =forrester_continuous_testing&utm_medium=pr&utm_source=pr_wire&utm_co ntent=report&utm_term=&utm_audience=) zu finden.



Im Bericht erklärt Forrester: "Mindtree hat einen gut strukturierten Kompetenzentwicklungsplan entworfen, nachdem die Bereitschaft des gesamten Test-Personals für CT (Continuous Testing) ausgewertet wurde. Ziel ist es, Full-Stack-Techniker schnell zu schulen, damit sie Tests, Verbrauchererfahrung, Testen von Big Data und mehr durchführen können. Mindtree benutzt seinen CAPE-Beschleuniger, um seinen Kunden bei der Beschleunigung der Automatisierung über den IT-Lifecycle hinweg zu helfen; es komplementiert dies mit seinem CT-DTEP-Beschleuniger (Dynamic Test Engineering Platform) für Test-Designautomatisierung durch modellbasiertes Testen mit Conformiq. MIST (Mindtree Integrated Scriptless Testing Automation Framework) vervollständigt die Suite durch Testautomatisierung und Testdurchführung auf Selenium, Integration mit Jenkins zur kontinuierlichen Integration und Bereitstellung von Testumfeldern in öffentlichen Cloud- und virtuellen Umfeldern. Mindtree verfügt über ein gutes Potenzial an CT-Talent für funktionelle Testautomatisierung, mobile Anwendung und IoT-Test-Services."



"Wir fühlen uns geehrt, dass Forrester uns als führend auf dem Gebiet der kontinuierlichen Test Services im digitalen Raum anerkennt", sagte Manas Chakraborty, Global Head, Test Engineering and Integrated Services, Mindtree. "Wir glauben, dass dies auf Mindtrees Kapazität als zuverlässiger Partner für Full-Stack-Test-Techniker und fortschrittliche Agile-Verfahren zurückzuführen ist."



Über Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von der Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten ? wir sind dafür der richtige Partner. Besuchen Sie http://www.mindtree.com , um mehr dazu zu erfahren.



Alle hier genannten Namen und Unternehmen können Handelsmarken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.



Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an:



Indien



Ankita Dubey



Mindtree



+91-789919001



ankita.dubey@mindtree.com USA



Erik Arvidson



Matter Communications



+1-978-518-4542



earvidson@matternow.com Europa



Imogen Nation



Hotwire



+44-20-7608-4675



imogen.nation@hotwirepr.com



OTS: Mindtree newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115153.rss2