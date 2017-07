01.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Strabag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der börsenotierte, europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen Strabag hat den Auftrag für die Hauptingenieurbauarbeiten der Lose S1 und S2 der neuen britischen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke HS2 erhalten, die in einer ersten Stufe London und Birmingham und in weiterer Folge Leeds und Manchester verbinden soll. Das Projekt wird im Konsortium SCS, an dem Strabag 32 % hält, mit Skanska und Costain umgesetzt.Der Auftrag ist in zwei Stufen geteilt: In Stufe 1, der...

