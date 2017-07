Banken brauchen nach Brexit Kapital Heiko Geiger Banks May Need $50 Billion New Capital After Brexit https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-31/banks... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Wiener Städtische will Fotos sehen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Inbox: Wiener Börse mit digitalem... » Andreas Du-Rieux läutet die Opening... Wiener Staedtische Haben auch Sie ein Foto unserer diesjährigen Ringturmverhüllung? Dann posten Sie es mit "ringturm @wienerstaedtische" auf Instagram - mit etwas Glück können Sie eine NIKON D3300, eine POLAROID Snap Touch oder eine Sony Cyber-shot DSC-WX220 gewinnen. Viel Glück! ringturmgoesinstagram Sony ...

Den vollständigen Artikel lesen ...