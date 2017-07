flatex Morning-news EUR/USD

Am letzten Handelstag im Juli wertete die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar nochmals kräftig auf. Am Devisenmarkt richtet sich der Blick jedoch bereit auf den Freitag und die am Nachmittag erscheinenden US-Arbeitsmarktdaten für den Juli.

Das Währungspaar EUR/USD läuft Schritt für Schritt an den langfristigen Widerstand von 1,1876 vom Juni 2010 heran. Die nächste Widerstandszone könnte sich aus der noch offenen Kurslücke vom Jahreswechsel von 2014 auf 2015 zwischen 1,1976 und 1,2001 ergeben. Darüber käme der nächste Widerstand vom 24.07.2012 bei 1,2042 in Betracht. Die nächsten Unterstützungen wären bei 1,1776/1,1712/1,1650/1,1612 und 1,1583 zu ermitteln.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/