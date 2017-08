flatex Morning-news

Marktüberblick

Am letzten Handelstag im Monat Juli ging es für den Deutschen Aktienindex weiter abwärts. Zum Xetra-Schluss fiel der DAX bei einem Handelsvolumen von 3,492 Mrd. Euro um 0,37 Prozent auf 12.118,25 Punkte zurück. Europas Leitindex EuroStoxx50 verlor 0,53 Prozent auf 3.449,36 Punkte. Das Schlusslicht der großen europäischen Indizes bildete der CAC40 aus Paris, der 0,73 Prozent verlor, Gewinner war der SMI aus Zürich mit einem Plus von 0,40 Prozent. Letzterer profitierte von einem sich zusehends abschwächenden Schweizer Franken gegenüber dem Euro. Mittlerweile müssen rund 1,14 Schweizer Franken für einen Euro berappt werden. Die EZB gab am Montag mit ihren wöchentlichen Wasserstandsmeldungen bekannt, ABS, Pfandbriefe, Unternehmens- und Staatsanleihen seit Beginn der EZB-Ankaufprogramme für insgesamt 1,660 Billionen Euro erworben zu haben. Der Euro wertete zum Dollar weiter auf. Mittlerweile bekommt man 1,18 US-Dollar für einen Euro. Die US-Leitindizes schlossen uneinheitlich. Während der Dow Jones ein neues Rekordhoch erreichte, gingen der NASDAQ100 und der S&P500 mit Verlusten aus dem Handel.

Am Dienstag stehen zu Beginn der europäischen Handelszeit Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes im Juli auf der Agenda. Die Daten werden um 09:15 Uhr aus Spanien, um 09:45 Uhr aus Italien, um 09:50 Uhr aus Frankreich, um 09:55 Uhr aus Deutschland mit parallel dazu veröffentlichten deutschen Arbeitslosenzahlen für den Juli und um 10:00 Uhr für die Eurozone ausgewiesen. Der deutsche VDMA-Auftragseingang im Juni wird ebenfalls um 10:00 Uhr publiziert. Um 10:30 Uhr folgen der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes im Juli für Großbritannien und um 11:00 Uhr das BIP für die Eurozone im zweiten Quartal. Aus den USA werden Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes im Juli um 15:45 Uhr und 16:00 Uhr zur Marktbewertung anstehen. Die US-Bauausgaben für den Juni werden um 16:00 Uhr ausgegeben. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die DAX-Konzerne FMC, Fresenius SE, HeidelbergCement und Infineon, sowie internationale Großkonzerne wie Rolls Royce (GB), BP (GB) und Sony (JP) von ihren neuesten Quartals- und Halbjahresergebnissen. Aus den USA werden außerdem Quartalsergebnisse von Pfizer, Under Armour, Sprint und Apple erwartet. Vor allem der Bericht von Apple, der um 22:30 Uhr veröffentlicht wird, könnte Lenkungswirkung für die Technologiebörse NASDAQ haben.







Ausblick DAX

Der erste Handelstag im August erweist sich als robust. Durchweg Zugewinne in Asien-Pazifik und einheitlich im grünen Bereich notierende US-Futures könnten für einen festeren Start in Frankfurt sorgen. Der DAX bildete am Montag nur einen Punkt unterhalb des Vortagestiefs sein neues vorläufiges Verlaufstief aus. Die Kurslücke bei 12.091,33 Punkten ist auf Xetra-Tagesbasis immer noch nicht geschlossen.

Ausgehend vom Verlaufstief bei 12.098,57 Punkten vom 29.07.2017 auf das Zwischenhoch vom 31. 07.2017 bei 12.210,30 Punkten könnten nun weitere Sequenzen identifiziert werden. Die Widerstände lägen nun bei 12.141/12.154/12.167 und 12.184 Punkten und darüber bei 12.210/12.237/12.253 und 12.280 Punkten. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei 12.092/12.072/12.055 und 12.029 Punkten.

