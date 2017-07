Liebe Leser,

das war harter Tobak, was die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA am letzten Freitag verkündete. Langfristig soll der Nikotingehalt in Zigaretten in den USA massiv gesenkt werden. Damit will man vermeiden, dass die Konsumenten in eine Abhängigkeit von den Glimmstängeln geraten. Was sich wie ein Paukenschlag liest, war auch einer: Die Aktien großer Tabakkonzerne verloren deutlich. Ist damit das Geschäftsmodell der Tabakindustrie, insbesondere in den USA, gefährdet?

Dividendenrendite ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...