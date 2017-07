Der starke Euro war gestern der Spielverderber, als die Gemeinschaftswährung Richtung gegen 1,18 zum US-Dollar aufnahm, gaben auch die wichtigsten europäischen Börsen ihre zwischenzeitlich erzielten Gewinne wieder ab. Der Euro profitiert anscheinend im Moment von den politischen Turbulenzen in den USA, wo Präsident Trump einerseits seine Mannschaft nicht und nicht in den Griff bekommt, andrerseits mit seinen politischen Versprechungen auf immer neue unüberwindbare Hürden stösst. Lediglich der FTSE war von der allgemeinen Schwäche naturgemäß nicht betroffen und konnte ein leichtes Plus ins Tagesziel retten. Hier kam auch Unterstützung durch HSBC, die Bank legte einen Gewinnsprung hin und kündigte Aktienrückkäufe an,...

