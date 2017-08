Stress mit der Familie, Konflikte mit den Kindern, Schuldgefühle: Nicht nur Arbeitsstress kann uns an die Nieren gehen, auch Druck zu Hause macht krank. Was Therapeut Müller seinen Patienten rät.

Meine Patientin hatte einen Reha-Antrag gestellt, weil private Schwierigkeiten sie so sehr unter Druck gesetzt hatten, dass sie mehr und mehr Schwierigkeiten am Arbeitsplatz bekam: Konzentrationsschwierigkeiten, labile Stimmung, Schlaflosigkeit und darauf folgende ständige Erschöpfung. Die Kindergärtnerin hatte auch bemerkt, dass sie zunehmend gereizt auf schwierige Situationen mit ihren Kindern reagiert hatte, was sie unbedingt ändern wollte.

Auslöser für die familiären Probleme war vor allem ein Konflikt mit ihrem Sohn, der auf die 30 zuging, immer noch im Haus seiner Eltern lebte und dem es sehr schwer fiel, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Bei ihm wurden schon im Kindesalter das Tourette- sowie Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS) diagnostiziert, nachdem er jahrelang große Probleme in der Schule gehabt hatte. Unter entsprechender Medikation hatte er eine glücklichere Jugend verbracht und schließlich einen guten Schulabschluss erreicht, hatte dann jedoch die Medikamente absetzen und in der Folge zwei Ausbildungen aufgrund der hohen Stressbelastung abbrechen müssen. Nun fehlten ihm strukturierter Alltag und besonders das Selbstvertrauen, um den Einstieg nochmals zu versuchen.

Jahre andauernder Konflikt

Meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...