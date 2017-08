Expertenmeinung

Aktienfonds erzielen starkes Plus

Aktienfonds haben Anlegern in Deutschland in den vergangenen Jahren gute Gewinne beschert. Laut Investmentverband BVI erzielten Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland über fünf Jahre (bis 2016) ein Plus von fast 85 Prozent nach sämtlichen Kosten, aber ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Über 20 Jahre lag die jährliche Rendite bei durchschnittlich 6,6 Prozent, was sich zu einem Gesamtertrag von 256 Prozent addiert.

Etwas weniger brachten laut BVI globale Aktienfonds. Ihr Ertrag über fünf Jahre belief sich auf knapp 66 Prozent, was einer durchschnittlichen Jahresrendite von 10,6 Prozent entsprach. Auf 20-Jahressicht lag der Anstieg bei fast 218 Prozent oder durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.