Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im zweiten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: HighTech A-Fonds (ISIN LU0101441672/ WKN 921559).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen habe sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,0 Prozent verbessert. Der globale Technologiesektor habe sich in diesem Umfeld deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Der Referenzindex MSCI World IT sei in lokaler Währung um 4,2 Prozent gestiegen. Der positive Verlauf der Berichtssaison zum ersten Quartal und eine Reihe überwiegend freundlicher Unternehmensmeldungen hätten dabei die Kursentwicklung bestimmt.

