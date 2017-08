Neuer Managing Director verfügt über umfassende internationale Erfahrung im Bereich Erhöhung des Umsatzwachstums



Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Blue Ridge Partners, eine Unternehmensberatung mit exklusivem Fokus auf die Unterstützung von Unternehmen zur Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums, freut sich bekanntzugeben, dass Uwe Doerken, eine angesehene Führungskraft im internationalen Geschäft, der Führungsriege des Unternehmens als Managing Director für Deutschland beigetreten ist.



Uwe Doerken hat mehr als 30 Jahre Erfahrung als Berater, Vorstand und Investor in den Bereichen Ankurbelung des Umsatzwachstums und Verbesserung der Wertschöpfung. Im Laufe seiner beruflichen Karriere war Uwe Doerken für Milliarden von Euro zur Umsatzverbesserung von großen und kleineren Unternehmen verantwortlich. Er hat über 100 Fusionen und Übernahmeprojekte geleitet bzw. daran mitgewirkt und mehr als 100 Unternehmen zu vielfältigen strategischen Fragen beraten.



Vor seinem Beitritt zu Blue Ridge Partners managte Uwe Doerken seine eigene Consulting-Firma und steuerte private Investitionen in innovativen Start-up-Unternehmen. Davor war er 15 Jahre für die Deutsche Post DHL Gruppe tätig, zuletzt als Vorstand und CEO von DHL Worldwide. Im Rahmen der bahnbrechenden Restrukturierung und Neupositionierung der Gruppe war Uwe Doerken federführend bei der internationalen Expansion mit über 100 Akquisitionen auf dem gesamten Globus. Dazu zählte auch der Kauf von DHL - ein Unterfangen, das den Aufbau dieses Weltmarktführers für Transport und Logistik ermöglicht hat. Früher war Uwe Doerken Associate Principal bei McKinsey & Company und hat Kunden von mehreren europäischen Niederlassungen aus unterstützt. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Deutschen Bank.



Jim Corey, Managing Partner von Blue Ridge Partners, begrüßte Uwe Doerken in der globalen Managementgruppe der Firma und erklärte: "Wir sind äußerst zufrieden und können uns glücklich schätzen, dass Uwe sich unserem Führungsteam anschließt. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz in unsere Firma und für unsere Klienten mit, um die Wertschöpfung von globalen Unternehmen zu verbessern und Umsatzaktivitäten zu integrieren, damit Übernahmen und Fusionen erfolgreich umgesetzt werden. Durch seine erstklassige Kompetenz und seine äußerst relevante Erfahrung wird er für unser kontinuierliches Wachstum eine starke Führungsrolle ausfüllen."



Über Blue Ridge Partners:



Blue Ridge Partners (http://www.blueridgepartners.com/) ist eine in der Unternehmensberatung tätige Firma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Wir haben mit mehr als 400 Kunden aus dem mittleren Marktsegment und kapitalstarken Großkunden zusammengearbeitet, um ihr strategisches Verständnis der Märkte und Abnehmer zu optimieren, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und die Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern. Zu unseren Kunden zählen mehr als 100 Private-Equity-Gesellschaften - sowohl während der Deal-Evaluierung und im Due-Diligence-Verfahren als auch nach der Übernahme. Wir haben uns einen Ruf dafür aufgebaut, schnell und effizient messbare Wirkungen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.blueridgepartners.com.



KontaktinformationDavid Schutzman Blue Ridge Partners david@davidschutzmanmarketing.com +1-203-550-8551



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/540301/Uwe_Doerken_Blue_Rid ge_Partners.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/329599/Blue_Ridge_Partners_Logo.jpg



OTS: Blue Ridge Partners newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119566 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119566.rss2