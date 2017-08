Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog am Vortag wie erwartet an und erreichte im Tageshoch 81,58 Euro. Damit wurde der im vorherigen Morgen-Insight genannte Short um 81,00 Euro eröffnet. Die Aktie sank dann auch wieder ab und ...

